Türkiye Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nin 15'inci haftasında Mersin'de oynanan Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile Bodrum Basketbol arasındaki heyecan dolu mücadele, final düdüğünün ardından gerginliğe dönüştü ve oyuncular arasında kavga patlak verdi.

Önce Mersin ekibinin yabancı oyuncusu Angel Jackson ile karşı tarafın atışması ile başlayan gerilim, yumruklu kavgaya dönüştü. Güvenlik mensuplarının ve iki tarafın teknik ekibinin önlemekte zorlandığı olaylar sırasında yaralanan oyuncular oldu.

Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri ve her iki ekibin teknik heyetleri, büyüyen kavgayı yatıştırmak için yoğun çaba sarf etti. Arbede sırasında Bodrum Basketbol'un oyuncusu Eydina Topçu'nun kaşı açıldı. Sahada yapılan ilk müdahalenin yeterli olmaması üzerine Topçu, daha kapsamlı tedavi için hastaneye sevk edildi.

‘SPOR CAMİASINDAN ÖZÜR DİLİYORUZ’

Seçil Kauçuk Mersin Basketball Genel Menajeri Tolga Güleç, yaşanan olay ilgili yaptığı açıklamada üzgün olduklarını dile getirerek, “Olaya müdahale ederek sonlandırdık. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Karşı takımın başkanıyla da görüştük. Bu olayın nasıl cereyan ettiğini müsabaka görüntülerini izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz. Olayı güzellikle bitirmeye çalışıyoruz çünkü karşı takım dost kulübümüz, insanlar da birbirini tanıyor. Maç sonunda yaşanan olay nedeniyle başta Mersinli basketbolseverler olmak üzere tüm ülkemizden, spor camiasından özür diliyoruz. Keşke bu olay yaşanmasaydı” dedi.