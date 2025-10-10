TBMM’de ‘’Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi’’ konusunda kurulan Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı ve 1032 sayfalık rapor hazırladı. Rapor TBMM’nin yeni yasama yılının açıldığı 1 Ekim’den itibaren milletvekillerine dağıtılmaya başlandı. Komisyon Başkanlığını yürüten AKP’li Hulki Cevizoğlu, 3 Temmuz 2025 günü kaleme aldığı raporun önsözünde “Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik daha etkili mücadele stratejileri geliştirilmesine katkı sağlanmıştır’’ diye yazdı.

10 AYDA 229 KADIN!

Cevizoğlu “Strateji geliştirirken” 3 Temmuz 2025 gününden bu yana 87 kadın daha öldürüldü. Komisyonun kurulup çalışmalara başladığı 21 Kasım 2024’den bu yana ise 10 ayda 229 kadın öldürüldü. Komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Rapor Milletvekillerine 1 Ekim günü dağıtılmaya başlandı ve 3 gün içinde 3 kadın daha öldürüldü. Her gün öldürülüyoruz, birer, ikişer eksiliyoruz. 1032 sayfalık raporun içinde 118 öneri var ama bu raporun da örtemeyeceği kadar çok kadınımız, hayatını kaybetti. Komisyonda 17’si kadın 21 Milletvekili görev aldı. Komisyon Başkanlığına bir erkek Milletvekilin seçilmesi eleştiri konusu oldu. Muhalefete mensup kadın vekiller “Bir erkeğin bizim adımıza konuşmasına ihtiyaç yok’’ açıklaması yaptı. Cevizoğlu ise ‘’Ben atanmadım seçildim, beni kadın vekiller seçti’’ dedi.