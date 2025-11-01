Gerici İlahiyatçı Mustafa Karataş katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.

Karataş, Programda “Zina eden kişi bilmeli ki, benim öldürülmem gerekiyor. Ben burada öldürülmedim, kanunlar öyle değil. Usulüne göre bir şey buldum kendime göre, kanuna. İnsanları yanılttım kurtuldum cezadan dedi ya, öbür tarafta büyük bir ölüm cezasına benzer bir cezayla karşılaşacak” ifadelerini kullandı.

KADINLARDAN TEPKİ

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), söz konusu ifadelerin kadınları hedef aldığını ve şiddeti meşrulaştırdığını belirterek tepki gösterdi.

Açıklamada, “Her gün kadınlar ölürken bir öğretim üyesi çıkmış zinanın cezası ölümdür diye buyuruyor... Hadi oradan! Kadınlar her gün ölümle burun burunayken yeni fermanlar yayınlayanlar hakkında ne yapacaksınız?” ifadeleri yer aldı.

KDK ayrıca, kadın cinayetlerinin önlenmesi konusunda devlet kurumlarını sessiz kalmakla ve sorumluluk almamakla eleştirdi. Daha önce de kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla yayımladıkları bildirilerde, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlara çağrıda bulunmuştu.