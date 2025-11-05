Kartellerle mücadele kapsamında peş peşe operasyonların gerçekleştiği Meksika'da skandal bir olay yaşandı.



63 yaşındaki Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halka tokalaştığı ve sohbet ettiği sırada alkollü bir şahıs tarafından cinsel tacize maruz kaldı.

KORUMALAR APAR TOPAR MÜDAHALE ETTİ



Saldırganın Sheinbaum'a yaklaşarak önce beline sarıldığı sonrasında ise öpme girişiminde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olaya hızla müdahale eden korumalar saldırganı apar topar gözaltına aldı.





ÜLKEDE İNFİAL YARATTI



Skandal görüntüler Meksika'da büyük tepki toplarken, Sheinbaum ya da yetkililerden konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Telefon kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın taciz girişiminin ardından Sheinbaum tarafından 'Endişenmeyin, sakin olun' ifadelerinin kullanıldığı görülüyor.