13 Ocak’ta meydana gelen olayda Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Hakim Aslı Kahraman’a odasında silahla ateş etti. Saldırgan savcı ikinci kez ateş etmeye çalıştığı sırada adliyede çalışan hükümlü çaycı Karadağ müdahale ederek olayı engelledi.

O anları NTV'ye anlatan Karadağ, boş bardakları almak için odaya girdiğini belirterek, “Hakime Hanım benden yardım istedi ama ilk anda bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Adliyede böyle bir şey olabileceğine ihtimal vermedim. Olayın ciddiyetini fark edince müdahale ettim” dedi.

Toplumda hükümlülere yönelik olumsuz algılara da değinen Karadağ, “Hükümlü olunca hayata 1-0 geride başlıyoruz. Ama biz de iyi şeyler yapabilir, faydalı olabiliriz. Topluma katkı sunmak için çaba göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.