Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iddiaya göre sipariş teslimi sırasında müşteriye uzun süre ulaşılamaması üzerine uyarıda bulunan bir kadın kurye, müşterinin ağır küfür ve hakaretlerine maruz kaldı ardından fiziksel saldırıya uğradı.
Saldırıya uğrayan kadın kurye, vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar ve tırnak izleri oluştuğunu belirterek 5 gün iş göremez raporu aldı.
Mağdur olan kadın kurye, saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde kadın müşterinin merdivenlerden koşarak inip kadın kuryeyi öldüresiye dövdüğü görüldü.
Ayrıca kadın müşterinin 'Sen kimsin lan kapımı tekmeliyorsun, dua et kardeşim ameliyatlı' dediği duyuldu.