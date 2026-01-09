Honduras'ta muhalefet milletvekili Gladys Aurora Lopez, perşembe günü Ulusal Kongre'de basın mensuplarıyla görüştüğü sırada kafasına fırlatılan el yapımı patlayıcının patlaması ile ağır yaralandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından siyaset gündeminin gerginleştiği ülkede, muhalif milletvekiline yönelik saldırının ardından Ulusal Parti açıklama yaptı.
SALDIRI İÇİN İKTİDAR PARTİSİNİ SUÇLADI
Muhafazakar Ulusal Parti, patlayıcının iktidardaki Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi (Libre) üyeleri tarafından atıldığını ve patlama nedeniyle Lopez'in ağır şekilde yaralandığını duyurdu.