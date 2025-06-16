İstanbul Küçükçekmece’de Botan B., sosyal medyada açtığı sahte kadın profili üzerinden arkadaşı Furkan C. ile uzun süre görüştü. Sabah saatlerinde restorandan çıkan Botan B. ile karşılaşan Furkan C. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Furkan C., yanında taşıdığı bıçakla Botan B.’yi defalarca sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Botan B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırının ardından Botan B.'nin yere yığıldığı, Furkan C.'nin ise olay yerinden kaçtığı görülüyor. Polis ekipleri, kaçan Furkan C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.