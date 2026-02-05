ABD’de Florida valiliği için adaylığını açıklayan James Fishback, seçim kampanyası kapsamında dikkat çeken bir yönteme başvurdu.
Fishback’in, kadın seçmenlerle doğrudan iletişim kurabilmek amacıyla popüler flört uygulaması Tinder’da hesap açtığı ortaya çıktı.
TİNDER HESABINI KAPATTI
Adayın profilini siyasi mesajlar ve kampanya söylemleri için kullandığı iddia edildi.
Tinder yönetimi ise platformun kullanım koşullarını gerekçe göstererek Fishback’in hesabını kapattı.
Şirketten yapılan değerlendirmede, uygulamanın siyasi propaganda ve reklam amacıyla kullanılmasına izin verilmediği vurgulandı.
Yaşanan gelişme, seçim kampanyalarında dijital platformların kullanım sınırları ve etik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.