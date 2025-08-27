Konya Büyükşehir Belediyesi, Diyanet’in kadınların kıyafetine karışması, miras hakkı ve kız öğrencilere araçlarda ön koltuk yasağı tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi ‘İklim Çalıştayı’ düzenliyor. Çalıştaya katılacak erkek ve kadın konuklar farklı otellerde kalacak. Sözleşmeye “Oteller arasında en az 1 kilometre mesafe şartı” konuldu.

Belediyenin 11 milyon 945 bin 600 lira harcayacağı çalıştay, bu yıl sonuna kadar yapılacak. Tarihi henüz netleşmeyen toplantıya 200 kadın ve erkek konuk davet edilecek. Ulusal Gençlik Konferansı ve İklim Elçileri etkinliği kapsamında yapılacak çalıştaya katılacak iklim elçilerinden kadın konuklar ayrı, erkek konuklar ayrı olarak en az 3 yıldızlı otellerde kalacak.

Uğur İbrahim Altay

SÖZLEŞMEDE YER ALDI

Öğrenci, öğretmen, öğretim üyesi ve çevreci ve belediye personeli konuklardan erkek ve kadınlar, “Aralarında en az 1 kilometre mesafe olan” otellerde haremlik selamlık biçiminde kalacak. Belediye, 1 kilometre şartını sözleşmeye de koydu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkısı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek çalıştay, 7 gün sürecek.