Kamuoyunda ‘Kovid-19’ düzenlemesi olarak bilinen 11. Yargı Paketi’nden bazı maddeler çıkarılıyor.

‘Terör suçları’ dışındaki tüm tutukluların düzenlemeden yararlanacak olması AKP’de rahatsızlık yarattı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün AKP Grup toplantısı bittikten sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile Bakanı Mahinur Göktaş ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile özel bir toplantı yaptı. Milletvekillerinden ve kamuoyundan gelen çok sayıda eleştiriyi hatırlatan Erdoğan, “Bu eleştirileri dikkate alarak, “Çok eleştiri var, düzenleme yapın” talimatı verdi. Erdoğan’ın talimatıyla yargı paketinde kritik bir değişikliğe gidiliyor. Kanun teklifi sahiplerinden AKP’li bir milletvekili SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı:

“Komisyonda önerge ile değişiklik yapacağız. Kadına şiddet ve çocuk istismarının kapsam dışında tutacağız.”

38 maddelik 11. Yargı Paketi’nin ele alındığı Adalet Komisyonu, önceki gün 15 maddeyi görüşerek kabul emişti.