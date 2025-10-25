Oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasında 13 Haziran 2020 tarihinde yaşanan olay sonrası iki taraf da birbirinden şikâyetçi olmuştu. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz haziran ayında açıkladığı kararında Güven’i, “silahla kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırmış; “hakaret” ve “hürriyetten yoksun bırakma” suçlarından ise beraat ettirmişti.

Mahkeme kararında, Güven’in Bulutsuz’a vurduğu abajuru “silah” olarak değerlendirmişti. Dosya istinaf mahkemesine taşındı ancak üst mahkeme, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa aykırılık bulunmadığına hükmederek cezayı onadı.

Denetimli serbestlik kapsamında indirime giden Güven, kalan 45 günlük cezayı açık cezaevinde çekecek.

"BİR TEK ONDAN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

Güven, “100 Yıl Magazin” programında yayınlanan basın toplantısında yaptığı açıklamada, kamuoyuna seslenerek şunları söyledi:

“Beni seven, tanıyan ya da inanan her kadının kalbinde en ufak bir şüphe bıraktıysam, hepsinden tek tek özür dilerim. Ama bir tek ondan (Deniz Bulutsuz) özür dilemeyeceğim, çünkü ben ona hiçbir şey yapmadım.”

"BEN KİMSEYİ DARP ETMEDİM"

Hakkındaki iddiaları reddeden Güven, olay gecesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ben o gece kimseyi darbetmedim. Birine tokat atılsa, yumruk atılsa, bir yeri kırılır, çıkar. Böyle bir durum söz konusu değil. Ertesi gün kendisi yardımcımın arabasını isteyip Bursa’ya gitmek istiyor. Bu nasıl olur?”

Güven ayrıca, davaya konu olan olayın kurgulandığını öne sürerek, “Bu hikâyenin gerçeği yansıtmadığını görmemek için vicdansız olmak gerekir” dedi.

"BEN ŞİDDET OBJESİ MİYİM?"

Oyuncu, 30 yıllık kariyerinde şiddetle anılmak istemediğini vurguladı:

“Benim fotoğrafım her olayda kullanılmaya başlandı. Şiddet objesi miyim ben? Böyle bir imajı hak etmiyorum. 30 yıldır bu meslekteyim, ama suratımı değiştiremem. Rollerim yüzümden sert görünüyorum belki ama bu, beni öyle biri yapmaz.”

Aldığı ceza hakkında da konuşan Güven, “45 günse 45 gün. Gerekiyorsa gider yatarım ama üzerime atılan bu iftiraların artık bitmesini istiyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı