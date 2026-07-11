Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ilk etapta intihar şüphesiyle değerlendirilen kadın ölümü, soruşturma kapsamında cinayet olarak aydınlatıldı. Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dört çocuk annesi Naciye B. evinde yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından eşi Erol B., polis ekiplerine Naciye B.'nin intihar ettiğini öne sürdü. Ancak soruşturma sırasında verdiği ifadelerde çelişkiler tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda eşini iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erol B., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Naciye B.'nin cenazesi toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma ise sürüyor.

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