ORC Araştırma 26 ilde 2 bin 160 kadın seçmenle 9-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket sonuçlarının bulgularını paylaştı.
Katılımcılara siyasi parti isimleri okunarak, "Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU
Katılımcıların yüzde 36,2'i CHP yanıtını verirken AKP diyenlerin oranı yüzde 27,5 oldu.
İki parti arasındaki farkın yüzde 8,7 olduğu görüldü.
MHP diyenlerin oranı yüzde 6,3 olurken DEM Parti diyenlerin oranı da yüzde 5,9 olarak ölçüldü.
Ankette İYİ Parti diyen kadın seçmenlerin oranı yüzde 5,7 olurken Zafer Partisi diyenlerin oranı da yüzde 5,4 olarak kaydedildi.
İşte anket sonuçları: