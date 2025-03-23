ING Kadınlar Türkiye Kupası final karşılaşmasında Çimsa ÇBK Mersin, Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
- SALON: Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu
- HAKEMLER: Tolga Akkuşoğlu, Turgut Işık, Hüseyin Çamcı
- ÇİMSA ÇBK MERSİN: Mccowan 22, Carleton 16, Howard 14, Anderson 13, Johannes 11, Sinem Ataş 6, Pelin Bilgiç 3, Asena Yalçın, Derin Kaya
- EMLAK KONUT: Macaulay 17, Ndour 17, Thomas 8, Parks 8, Berfin Sertoğlu 7, Sehernaz Çidal 3, Gamze Takmaz 2, Ceren Akpınar 2, İnci Güçlü
- 1’İNCİ PERİYOT: 27-13
- DEVRE: 50-31
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 74-46