Antalya Konuksever Mahallesi’nde dairedenyükselen silah sesleri bir kadın cinayeti ve ardından gelen intiharı gün yüzüne çıkardı. Olay, öğle saatlerinde 47 yaşındaki Özgür Yeke’nin yakınlarına veda mesajı atmasıyla başladı. Evden gelen silah seslerini duyan komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yeke’ye ulaşamayan akrabaları, açık buldukları kapıdan içeri girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Feryatlar Aysun’a Aysun İlman’ın cinayete kurban gittiği öğrenen yakınları, talihsiz kadının evinin önünde ağıtlar yakarak göz yaşı döktü.

ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ

Yakınları eve geldiklerinde Özgür Yeke ve 41 yaşındaki Aysun İnam’ı, kanlar içerisinde yerde buldu. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, her iki kişinin de başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yeri incelemesi sonrası, Özgür Yeke’nin önce Aysun İnam’ın başına ateş ederek onu katlettiğini, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

YÜREKLER DAĞLANDI

Olay yerinde 3 boş kovan bulunurken Yeke’nin ablasının feryatları sokağa taştı. Kardeşinin intihar edeceğine dair haber alan abla, olay yerinde “Ölmemiş değil mi?” diyerek sinir krizleri geçirdi. Bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Türkiye genelindeki kara tablonun sadece son halkası oldu. Bu arada CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da kadın cinayetlerine ilişkin konuştu:

‘ÖNLENEBİLİRDİ’

“Türkiye’de son 24 saatte 6 kadın katledildi. Üstelik üçü, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan erkekler tarafından öldürüldü. Yani devlet biliyordu. Ama yine öldürüldüler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini yerine getirmemiştir. Bu ölümler önlenebilirdi. Kadınların yaşam hakkı için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bu ülkede uzaklaştırma kararları ölüm belgesi olmayacak.”

Katliamlara Ankara’da öfke!

Antalya’daki vahşet sürerken, Ankara’da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ayaktaydı. Sadece bir gün içinde İstanbul’da Filiz Şaban Gül, Gebze’de Aylin Polat, Van’da Gönül Alkan, Osmaniye’de İlknur Koç ve Aksaray’da Kübra Kılıç’ın katledilmesi üzerine kadınlar sokaklara döküldü. Platformun Ankara temsilcisi Ece Yılmaz, katledilen kadınların üçünün uzaklaştırma kararı olmasına rağmen korunmadığını vurgulayarak, “6284 sayılı yasayı biz yazdık, biz uygulatacağız. Yaşam hakkımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz” yetkililere sorumluluk çağrısında bulundu.