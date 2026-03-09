BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar için arife günlerinde tam gün tatil ve ramazan ayında esnek mesai önerisinde bulundu.

BAYRAM HAZIRLIĞI YAPABİLMELERİ İÇİN ARİFE TATİL OLSUN

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara Altındağ Kültür Sarayı’nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, kadınların bayram hazırlığı yapabilmesi için arife günlerinde tam gün tatil uygulanmasını önerdi.

SAHUR VE İFTAR HAZIRLIĞI İÇİN SAATLER ESNETİLSİN

Destici, bunun bir “pozitif ayrımcılık” olduğunu vurgulayarak, ramazan ayında da kadınların mesai saatlerinin esnetilmesi gerektiğini belirtti. Programda kadınların aile içindeki sorumluluklarına değinen Destici, hükümete çalışma saatleri ve tatiller konusunda çağrıda bulundu.

Ramazan ayında sahur ve iftar hazırlıklarının kadınlar açısından yorucu olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti: "Şimdi düşünün, ramazan ayındayız. Kadın sahura kalkıyor, sahur hazırlıyor. Sonra ya tekrar uyuyabiliyor ya uyuyamıyor. Gelecek işten saat 17.30'da çıkacak, saat 18.30 ila 19.00'da iftar sofrasını hazırlayacak. Onun için diyoruz ki 1 saat geç gitsin, 1 saat erken çıksın. Önümüz bayram, arife günü yarım gün tatil. Buradan hükümete çağrımızı yapıyoruz. Arife günü yarım gün olan tatil, kadınlarımız için tam gün olsun. Kadınlarımız bayram hazırlığı yapacak. Onun için mutlaka bu pozitif ayrımcılığı istiyoruz ve uygulamaya geçene kadar da takipçisi olacağız."

Destici'nin kadınlar için tatil çağrısına Ramazan ayı ve bayram hazırlığını gerekçe göstermesi kadınları kızdırdı. Sosyal medyada kadın kullanıcılar Destici'yi topa tuttu.

İşte yapılan yorumlar: