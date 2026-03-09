BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar için arife günlerinde tam gün tatil ve ramazan ayında esnek mesai önerisinde bulundu.
BAYRAM HAZIRLIĞI YAPABİLMELERİ İÇİN ARİFE TATİL OLSUN
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara Altındağ Kültür Sarayı’nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, kadınların bayram hazırlığı yapabilmesi için arife günlerinde tam gün tatil uygulanmasını önerdi.
SAHUR VE İFTAR HAZIRLIĞI İÇİN SAATLER ESNETİLSİN
Destici, bunun bir “pozitif ayrımcılık” olduğunu vurgulayarak, ramazan ayında da kadınların mesai saatlerinin esnetilmesi gerektiğini belirtti. Programda kadınların aile içindeki sorumluluklarına değinen Destici, hükümete çalışma saatleri ve tatiller konusunda çağrıda bulundu.
Ramazan ayında sahur ve iftar hazırlıklarının kadınlar açısından yorucu olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti: "Şimdi düşünün, ramazan ayındayız. Kadın sahura kalkıyor, sahur hazırlıyor. Sonra ya tekrar uyuyabiliyor ya uyuyamıyor. Gelecek işten saat 17.30'da çıkacak, saat 18.30 ila 19.00'da iftar sofrasını hazırlayacak. Onun için diyoruz ki 1 saat geç gitsin, 1 saat erken çıksın. Önümüz bayram, arife günü yarım gün tatil. Buradan hükümete çağrımızı yapıyoruz. Arife günü yarım gün olan tatil, kadınlarımız için tam gün olsun. Kadınlarımız bayram hazırlığı yapacak. Onun için mutlaka bu pozitif ayrımcılığı istiyoruz ve uygulamaya geçene kadar da takipçisi olacağız."
Destici'nin kadınlar için tatil çağrısına Ramazan ayı ve bayram hazırlığını gerekçe göstermesi kadınları kızdırdı. Sosyal medyada kadın kullanıcılar Destici'yi topa tuttu.
İşte yapılan yorumlar:
Erkekler bayram hazırlığı yapmayacak mı? Kadınlar temizlikçi mi hizmetçi mi?
Öyle olmaz! Erkeklere de arefe günü ev temizliği izni verilsin. bayram temizliği yapmayıp okeye gidenlere de idari ceza kesilsin…
Vallahi bu Mustafa’nın kafa nasıl işliyor, anlayamadım.
Düşüne düşüne bunu bulmuş. Şaka gibi!
Meclis'te işe soktuğu kızı annesine sarma yaparken yardım etsin diye demiyorsa ben de bir şey bilmiyorum.
"Kaş yapayım derken göz çıkartma" diye bir deyim vardır işte tam olarak onu yaptı. Yani diyor ki temizlik yapmak bayram hazırlığı yapmak kadının görevidir.
Tatil talebinde bile kadına iş kitliyor.
Öncelikle onlar kimsenin "kadınları" değil. Özgür bireyler. İkincisi bayram hazırlığına çok meraklıysanız buyrun kendiniz yapın. Erkeklerin baklava açmasına, sarma sarmasına veya evi temizlemesine engel olan bir durumları yok bildiğim kadarıyla.
Kadınlar için tatil anlayışları yine erkeğe hizmet etmeleri için daha fazla süre vermek.
Evde bayram için temizlik, yemek yapsınlar diye iş yerinden izin verelim.
Arkadaş bayram hazırlığı yapmak sadece kadının görevi mi? Kadınları “hizmet etmek için var” olarak görmekten ne zaman kurtulacaksınız?
Kadınlar rahat rahat hizmetçilik yapabilsin diye güya tatili uzatıyor... Heyy kadınlar, bayramda erkekler ne yapıyorsa ondan bir milim fazlasını yapmayın lütfen.