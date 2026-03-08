Taksim'de toplanan binlerce kadın, 19.30'da düzenlenecek 24'üncü "Feminist Gece Yürüyüşü" için çağrı yaptı.

Kadınlar, eşitlik, çalışma hakkı ve özgürlük taleplerini dile getirmek üzere bir araya geldi.

Çağrının ardından İstanbul Valiliği, 8 Mart nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim istasyonunun ve Şişhane istasyonunun ise İstiklal Caddesi çıkışlarının kapatılmasına karar verdi.

Metrolar kapatılırken polisler ise caddelere barikatlar kurarak Taksim meydanını ve meydana çıkan sokakları kapattı.

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart için eylem ve etkinliklerin bir gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Polis, İstiklal Caddesi ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alarak caddeye çıkan sokakları tamamen kapattı.

İstanbul Barosu ise kaymakamlığın yasaklamalarına karşı iptal davası açtı. Kadınlar yasaklara karşın Sıraselviler caddesinde toplanmaya başladı.

İlknur Yağumli şunları aktardı:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınlar İstiklal Caddesi’nde yürümek istiyor. Ancak yine her yıl olduğu gibi bu yıl da İstiklal Caddesi polis barikatlarıyla kapatılmış durumda.

Polisler özellikle İstiklal Caddesi’ne çıkan sokaklarda yoğun güvenlik önlemleri almış durumda. Hemen hemen hepsi kapalı. Mesela şu anda bulunduğumuz noktada İstiklal’e çıkan bir sokak arası var ve gördüğünüz gibi İstiklal’e çıkan tüm sokaklar polis barikatları ve polislerle kapatılmış durumda.

Geçtiğimiz yıllarda da durum benzerdi; ancak kadınlar bir araya gelerek yine İstiklal Caddesi’ne çıkmışlardı. Bu yıl da amaçları İstiklal Caddesi’ne çıkmak.

Biliyorsunuz, aslında 8 Mart bir kutlama günü değil. 8 Mart, kadınların eşitlik, çalışma hakkı ve özgürlük taleplerinin simgesi olan bir gün. Yani kadınlar burada kutlama yapmak için bir araya gelmiyor.

Örneğin karşımızdaki dövizlerde şu ifadeler yer alıyor:

“Krizin bedelini evde de işte de kadınlar ödemeyecek.”

“Kadın cinayetleri, çocuk istismarı, taciz, tecavüz: hepsi erkek şiddeti.”

Kadınlar işte bu yüzden buradalar ve söylediğimiz gibi buradan İstiklal Caddesi’ne çıkmak istiyorlar.

Kalabalıklar bulunduğumuz noktada bir araya geliyor ve saat 19.30’u gösterdiğinde İstiklal Caddesi’ne doğru yürüyüşlerine başlayacaklar.

Sadece sokaklar kapalı değil. Taksim–Kabataş füniküler hattı da işletmeye kapalı. Yenikapı–Hacıosman metro hattındaki Taksim istasyonu da kapalı. Metro çalışıyor ancak trenler Taksim istasyonunda durmadan geçiyor.

İstiklal’in arka sokaklarında kadınlar mor dövizleriyle İstiklal Caddesi’ne çıkmak için ara sokaklarda bir araya geliyorlar. Şu anda da Agito’nun görüntülerinde gördüğünüz gibi sloganlar atılıyor.

Atmosfer giderek hareketleniyor. Biz de olan biteni sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Sokağın her tarafında biriken kalabalığı görüyoruz ve bu kalabalık metrelerce geriye doğru uzanıyor. Kadınların sloganları da başlamış durumda."