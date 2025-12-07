Etkinlik alanındaki masaları gezerek kadınlara kırmızı gül veren Destici, Türk kadınının 1930’lardan itibaren kazandığı seçme ve seçilme haklarını hatırlattı. O dönem dünyada sadece 28 ülkede bu hakların tanındığını, 17 ülkede ise fiilen kullanılabildiğini vurgulayan Destici, “Avrupa’nın pek çok ülkesinden önce kadınlarımız bu haklara sahip oldu” dedi.

“Kadın üniversiteleri ve kadın hastaneleri kurulmalı”

Kadına yönelik şiddetin dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de en büyük sorunlarından biri olduğunu söyleyen Destici, bu alanda atılacak adımların yetersiz kaldığını dile getirdi.

Destici, Türkiye’de kadın üniversiteleri ve yalnızca kadınlara hizmet verecek hastanelerin kurulması gerektiğini savunarak, “Yıllarca laiklik gerekçesiyle bu önerilere karşı çıktılar” ifadelerini kullandı.

Şiddetin önlenmesi için cezaların artırılması, yasal düzenlemelerin yeniden ele alınması ve eğitim odaklı önleyici adımlar atılması gerektiğini belirten Destici, “Kadına yönelik şiddeti mutlaka bitirmeliyiz” diye konuştu.

“Cinsi sapıklar için idam cezası geri getirilsin”

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve çocuk cinayetlerinin toplumun yüreğini dağladığını söyleyen Destici, BBP’nin bu konuda yıllardır çağrı yaptığını hatırlatarak, “30 ilde referandum gerçekleştirdik. Çocuklarımıza ve genç kızlarımıza tecavüz edip öldüren bu cinsi sapıklar için idam cezası geri getirilsin” ifadelerini kullandı.

“Erkek 8 saat çalışıyorsa kadın 6 saat çalışmalı”

Destici, kadınların meslek sahibi olmasının ve iş hayatında varlık göstermesinin önemine dikkat çekerek çalışma düzeninde değişiklik yapılması gerektiğini belirtti:

“Kadınlarımıza iş hayatında pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Çalışma saatleri, aileye zaman ayırmayı mümkün kılacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Erkekler 8 saat çalışıyorsa kadınlarımız 6 saat çalışmalıdır. Kadınlarımız hafta sonu kesinlikle çalıştırılmamalı; yarım gün izinler kadınlar için tam gün olmalıdır.”

“Doğum oranları düşüyor, evlilik ve çocuk teşvik edilmeli”

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden birinin düşen doğum oranları olduğuna dikkat çeken Destici, evliliğin ve çocuk sahibi olmanın desteklenmesi gerektiğini söyledi.