Eğer bir erkek olarak birinin güvenini kazanmak istiyorsanız sakal kesme tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Buna örnek verilen isim ise David Beckham oldu.

SAKALLI ERKEKLER GÜVEN VERİYOR

Araştırmada, insanların hafifi sakllı ya da sakalsız erkeklere, örneğin David Beckham, 88 yaşındaki Blessed'ın sahip olduğu sık saçlı erkeklere daha fazla güven duyulduğu ortaya çıktı. Yani, temiz tıraşlı ya da gür sakallı erkeklere kıyasla kirli sakallı erkeklere güven duyulma olasılığı yüksek.

KADINLAR BORÇ VERECEKLERİ ERKEKLERİ SEÇTİLER

Brezilya'daki Katolik Üniversitesi, 170 erkek ve kadın öğrenciyi, yüzlerinde farklı miktarda tüy bulunan çok sayıda erkek yüzü fotoğrafına bakmaya ve hangilerinin en güvenilir olduğuna karar vermelerini istedi. Ve kişilere dağıtmaları için hayali para dolusu bir çanta verildi. Ve borç verdiklerine geri alma ihtimalinin en yüksek olduğu kişileri seçmeleri istendi.

HEM GÜVENİLİR HEM ÇEKİCİ

Sonuçtan, sakallı ya da küçük sakallı olanların seçilme olasılığının en yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca en çekici olarak değerlendirildiler.