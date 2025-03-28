Kadın Futbol Süper Ligi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET sahasında Çekmeköy’ü ağırladı.

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 10-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da 9 gol bulan ABB FOMGET, sahadan 19-0 gibi çarpıcı bir skorla galip ayrıldı. Maçta ev sahibinin 8 golünü Karadağlı oyuncu Armisa Kuc attı. Diğer golleri Sladjana Bulatovic (2), Oriane Altuve (2), Rafa Sudre, Olha Ovdiychuk, Milica Mijatovic, Sini Laaksonen, Abigail Kim, Başak İçinözbebek ve Gülbin Hız kaydetti.

ABB FOMGET, aldığı bu galibiyetle puanını 58'e yükseltti ve lider Fenerbahçe ile aynı puana ulaştı.