25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İstanbul’da düzenlenmek istenen yürüyüş öncesi polis, sabah saatlerinden itibaren İstiklal Caddesi’ne açılan tüm sokakları barikatlarla kapattı. Engellemelere rağmen kadınlar, Tünel Meydanı’nda bir araya gelerek eylemlerini gerçekleştirdi.

Toplanan grup “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” ve “Geceleri de sokakları da terk etmiyoruz” sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından hazırlanan ortak basın açıklaması okundu.

BASIN AÇIKLAMASI OKUNDU

Açıklamada, kadınların maruz bırakıldığı baskı ve şiddetin ortak olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

“Hayatlarımız yıllardır aynı duvarlara çarpıyor. Kimi görünmez emeğe mecbur bırakıldı, kimi işyerinde tacize maruz kaldı, kimi ayrılmak istediği için tehdit edildi, kimi ise varoluşu nedeniyle hedef haline getirildi. Ancak eşit ve özgür bir yaşam isteğimizden asla vazgeçmedik; dayanışmadan güç aldık.”

Kadınların başvurduğu mekanizmaların çoğunun işlememesine dikkat çekilen açıklamada, kolluk birimlerinin kadınların şikâyetlerini çoğu zaman ciddiye almadığı savunuldu:

“Karakollarda ‘kocandır, idare et’ deniliyor. Uzaklaştırma kararları uygulanmıyor, gizlilik sağlanmadığı için kadınlar öldürülüyor. Yüzlerce kadın ölümü şüpheli ya da intihar denilerek kapatılıyor. Gülistan Doku’dan Nadira’ya, Hande’den Rabia Naz’a pek çok isimde hâlâ yanıt yok. Bu ülkede kadınlara ya öldürülmek ya da hayatta kalabildiği için cezalandırılmak dayatılıyor.”

Kadınlar, 25 Kasım’da her yıl olduğu gibi şiddete, yasaklara ve polis müdahalelerine rağmen sokaklarda olacaklarını vurguladı:

“Hayatlarımız, özgürlüğümüz ve eşitliğimiz için mücadeleye devam edeceğiz. Bir kişi daha eksilmemek için erkek-devlet şiddetine karşı yan yanayız.”

KAYMAKAMLIKTAN YASAK KARARI

Eylemden önce Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçedeki tüm açık alanlarda 24 saat süreyle toplantı ve gösterilerin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların kamu düzeni açısından risk oluşturabileceği belirtilerek, 2911 sayılı Kanun ve İl İdaresi Yasası kapsamında 25 Kasım 00.01’den itibaren gösterilerin yasaklandığı bildirildi.