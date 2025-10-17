Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Kadın Kolları'nın çağrısı ile toplanan kadınlar Valilik binası önünden Gazi Bulvarı boyunca Çınar Meydanı’na kadar yürüyüş yaparak yoksulluğa dikkat çekti.

"BOŞ TENCERE KAYNAMAZ"

Yürüyüş sırasında “Boş tencere kaynamaz” ve “Bu düzeni kadın yıkmazsa hiç yıkılmaz” yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, “Sabır taşıyor, tencere kaynamıyor” ve “Yoksulluğa Teslim Olmayacağız” sloganları attı. CHP’nin Denizli’deki kadın belediye başkanları, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da eyleme destek verdi.

"KADINLAR PAZARDAN ELİ BOŞ DÖNÜYOR"

CHP Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, meydanda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

- Bugün 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü. Bugün bir takvim yaprağından ibaret değil; milyonlarca insanın açlığına, işsizliğine, çaresizliğine karşı yükselen bir itirazdır. Bugün, "Yeter artık!" deme günüdür! Bu ülkede artık yoksulluk sadece cebimizde değil, umutlarımızda.

- Çocuklar yatağa aç giriyor, kadınlar pazardan eli boş dönüyor, emekliler bir ömür çalıştıktan sonra kuru ekmeğe muhtaç ediliyor. Gençler geleceğe değil, yurt ve burs kuyruklarına bakıyor. Bu tablo bir kader değil, 23 yıldır iktidarda olan AKP’nin iflas etmiş düzeninin sonucudur. İktidar, yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçti. Sosyal yardımları hak değil, lütuf gibi sundu. İnsanı muhtaç bırakan yardım düzeniyle halkı susturmaya çalıştı. Ve bu sistemin en ağır yükünü yine kadınlara yükledi. Çünkü bu ülkede yoksulluğun bile cinsiyeti var.

- Kadınlar hem evde hem işte görünmeyen emekle sömürülüyor, kreş yokluğunda işinden oluyor, güvencesizliğe mahkûm ediliyor. Milyonlarca emekçi ve emekli, açlık sınırının bile altında yaşamaya mahkûm ediliyor. Ve bu artık bir ekonomik kriz değil; iktidarın bilinçli, planlı ve ısrarlı bir tercihinin sonucudur. AKP, 2025’i ‘Aile Yılı’ ilan etti. Oysa kadınlar geçim derdiyle boğuşuyor, şiddetle baş başa bırakılıyor. Boş tencereler bile konuşuyor ama iktidar duymuyor.