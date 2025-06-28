Adana’da özel halk otobüsünde bir kadın yolcunun uygunsuz görüntüsünü cep telefonuyla çektiği iddia edilen A.M.A. (75) gözaltına alındı.
Olay, seyir halindeki özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, A.M.A. cep telefonuyla G.T. (44) isimli kadının uygunsuz görüntüsünü çekti. Durumu fark eden bir başka yolcu, tepki göstererek polise haber verilmesini istedi.
Otobüs şoförü, aracı Bağlar Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü. Burada gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
EMEKLİ HAKİM SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M.A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüphelinin emekli hakim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.