Son 20 yıldır araştırmacılar, tamponlar ve yeniden kullanılabilir regl ürünleri de dahil olmak üzere pek çok adet ürününde zararlı kimyasalların bulunduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Kampanyacılar, tampon, ped ve regl külotlarında tespit edilen kimyasallar ile ağır metallere karşı hükümetin acil düzenlemeler yapmasını talep ediyor.

40 KATI PESTİSİT KALINTISI TESPİT EDİLDİ

Araştırmalar, regl ürünlerinde arsenikten biyosidal gümüşe kadar çeşitli toksik maddeler ve ağır metallerin bulunduğunu ortaya koydu. Kadın Çevre Ağı (WEN) ve Pestisit Eylem Ağı (PAN UK) tarafından bu yıl yayımlanan bir araştırmada, tamponlarda içme suyu için belirlenen güvenli sınırın tam 40 katı oranında pestisit kalıntısı tespit edildi.

WEN'in kıdemli danışmanı Helen Lynn, The Independent’a yaptığı açıklamada, İngiltere'de regl ürünlerinin hâlâ "mumlardan daha az düzenlendiğini" belirtti. Lynn'i "Mumlar, Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği kapsamındadır ve içerdikleri belirli ağır metalleri etiketleme zorunluluğu vardır. Ancak tamponlarda böyle bir zorunluluk bulunmuyor." diye konuştu.

Yirmi yıllık bilimsel kanıtlar üzerinde değerlendirme yapan Lynn'i, "Yirmi yıllık bilimsel kanıtlara, siyasi tartışmalara ve artan kamuoyu tepkisine rağmen, regl ürünlerine yönelik düzenlemeler neredeyse hiç ilerlemedi. Acil önlem alınmazsa milyonlarca kişi her ay risk altında kalmaya devam edecek" uyarısında bulundu.

YASAL BOŞLUKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

İngiltere'de regl ürünleri, 2005 Genel Ürün Güvenliği Yönetmelikleri kapsamında değerlendirilse de bu yönetmelikler kimyasal içerikler konusunda yeterli koruma sağlamıyor. Üreticilerin ürünlerdeki maddeleri listelemesini zorunlu kılan özel bir mevzuat ya da kimyasal kalıntıları önleyen özel bir düzenleme bulunmuyor. Uzmanlar bu durumu bir “düzenleme boşluğu" olarak niteliyor.

Bilim insanlarına göre, tamponlarda ve pedlerde tespit edilen kimyasallar, hormon bozuklukları, doğurganlık azalması, kanser ve diğer ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Endokrin bozucu maddelerin özellikle endometriozis ve rahim miyomları gibi jinekolojik hastalıklarla bağlantılı olduğuna dikkat çekiliyor.

ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER DE TEHLİKEDE

2019 yılında yapılan bir araştırma, Birleşik Krallık'taki pedlerde esneklik sağlamak amacıyla kullanılan ftalat maddelerinin kısırlıkla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. 2023 tarihli bir Which? raporuna göre ise çevre dostu olarak pazarlanan bazı regl külotlarında, kokuyu azaltmak amacıyla kullanılan gümüş bazlı antimikrobiyal tekstiller tespit edildi. Ancak bu maddeler ciltteki yararlı bakterileri de öldürebiliyor.

Ayrıca, Mayıs ayında yayımlanan bir raporda, tamponlar dahil pek çok üründe glifosat kalıntılarına rastlandı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2015’te “muhtemelen kanserojen” olarak sınıflandırılan glifosatın, Parkinson gibi diğer ciddi sağlık sorunlarıyla da bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre, vajina mukozası yoluyla bu kimyasalların doğrudan kan dolaşımına geçebilmesi, sağlık risklerini daha da artırıyor.

REGL ÜRÜNLERİNİN ZARARLI KALINTILARI YASAKLANMALI!

Kampanyacılar, hükümete regl ürünlerinde zararlı kalıntıların tamamen yasaklanmasını sağlayacak kapsamlı düzenlemeler getirme çağrısında bulunuyor. Talepler arasında şunlar yer alıyor:

Tüm regl ürünlerinin bağımsız olarak test edilmesi,

Üreticilerin kullandıkları içerikleri yasal olarak açıklama zorunluluğu getirilmesi,

Okullarda ve kamu tesislerinde dağıtılan regl ürünlerinin güvenli ve şeffaf içerikli olmasının sağlanması.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Ticaret ve İşletme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Regl ürünlerinin güvenliği konusunda daha fazla araştırma ve test yapılması ihtiyacını değerlendiriyoruz. Yakında bu konuda bir istişare süreci başlatılacak. Yapılacak değişiklikler, ürün düzenlemesinde küresel liderliğimizi korumak, işletmeleri desteklemek ve tüketicileri korumak amacıyla vaka bazında yapılacak ve parlamento tarafından onaylanacaktır."