Sağlık uzmanları çoğu kişinin kullandığı güzellik ürünü için kadınları uyardı. Daha uzun ve koyu kirpikler vadeden serumlar körlüğe kadar göze ciddi zararlar veriyor. Hatta göz rengini de kalıcı olarak değiştiriyor.

Zahmetsiz ve düşük maliyetli bir şekilde kirpikleri uzatma vaadiyle satılan serumler gün geçtikçe popülerleşmeye başladı. Ancak birçok ürün, yanma, tahriş ve kalıcı iris renginin değişmesine yol açabilen güçlü bileşenler içeriyor.

Sorunun kaynağı, bimatoprost adı verilen prostaglandin analogu (PGA). Yirmi yıl önce glokom ve göz hipertansiyonu tedavisi için onaylanan bu ilaç, hastalarda kirpiklerin kalın, uzun ve koyu çıkmasına da neden olmuştu. 2008'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu etkin maddeyi "Latisse" markasıyla kirpik hipotrikozu tedavisi için onayladı.

Fakat, PGA'lar, kirpik foliküllerindeki reseptörlere bağlanarak büyümeyi hızlandırırken aynı zamanda ciddi yan etkilere de yol açabiliyor.

POPÜLER GÜZELLİK ÜRÜNÜN YAN ETKİLERİ

Uzmanlar, PGA içeren serumların:

Göz çevresinde yağ kaybına, çukur ve çökük görünüme,

İstenmeyen bölgelerde kıl çıkmasına,

Üst göz kapağı düşmesine,

Kalıcı iris koyulaşmasına (özellikle mavi gözlerin kahverengiye dönüşmesi) yol açabileceğini belirtiyor.

İngiltere'de yapılan araştırmalar, satılan kirpik serumlarının dörtte birinin bu zararlı bileşenleri içerdiğini ortaya koydu. ABD’de ise FDA, bu ürünlerin kozmetik değil ilaç kategorisinde değerlendirilmesi gerektiği yönünde acil uyarılar yayınladı.

Etiketlerin dikkatlice incelenmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, "-prost" ile biten içeriklerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Bunun yerine peptit bazlı ürünlerin daha güvenli olabileceği ifade ediyorlar. Ancak bu ürünlerin etkinliğini kanıtlayan bilimsel araştırmalar oldukça sınırlı.

DİĞER GÖZÜ BÜYÜMEYE BAŞLADI

Plastik cerrah Dr. Mahmood, kirpik serumlarının risklerini bizzat deneyimledi. İki ay boyunca kullandığı serum sonrası kirpiklerinde belirgin bir iyileşme gördü. Ancak kısa süre içinde bir gözünün öne doğru çıktığını, diğer gözünün de belirgin şekilde büyüdüğünü fark etti.

MR ve ileri tetkikler, serumun üst göz kapağı kaslarını zayıflattığını ortaya koydu. Görme kaybını telafi etmek için diğer göz de öne doğru çıkmaya başladı ve Dr. Mahmood iki ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

25 bin 800 takipçisine seslenen doktor, şu uyarıyı yaptı:

"Prostaglandinler, özellikle kirpik serumlarında son derece risklidir. Kirpikleriniz bir süre güzel görünebilir ama uzun vadede ciddi sorunlarla karşılaşma ihtimali çok yüksek. Lütfen dikkatli olun."