Düğün hazırlığındaki binlerce çifti mağdur eden "gelinlik deneme ücreti" tartışması, yaz sezonuna girilirken yeni tarifelerle gündeme geldi. İstanbul’un farklı semtlerinde moda evlerinin inisiyatifine göre belirlenen deneme bedelleri, vatandaşların tepkisini çekerken; uzmanlar bu durumun tüketici haklarına ve meslek ahlakına aykırı olduğu konusunda uyarıyor. Bazı işletmelerin "üç denemeden sonra ücret" ya da "satın alınırsa ücretten düşme" gibi yöntemlerle savunduğu bu yeni sistem, gelinlik fiyatlarının 30 bin TL’den başladığı piyasada adaylar için ek bir maliyet yüküne dönüştü.

GELİNLİK DENEME ÜCRETLERİ 'PES' DEDİRTTİ

Düğününe birkaç ay kalıp gelinlik bakması gereken ve dükkan dükkan gezip en sevdiği gelinliği denemek isteyen gelin adaylarını ve damat adaylarını son yıllarda düşündüren bir konu var; o da gelinlik deneme ücreti.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; İstanbul'da birkaç yıldır bazı moda evleri gelinliği denemek için ücret talep ediyor. Ücretler semte göre değişiyor. Kimi 500 TL, kimi 1000 TL, kimi 3000 TL, kimi 5000 TL talep ediyor.

Bir vatandaş "Nişan kıyafetimde de ben öyle çok karşılaştım. Denediğiniz kıyafete göre deneme ücreti veriyorsunuz diyor" ifadelerini kullandı.

"3 DENEME ÜCRETSİZ, SONRASI ÜCRETLİ"

Bazı firmalarda üç denemenin ücretsiz olduğu söylerken ondan sonraki denemelerin her birine fiyat istenildiği aktarıldı.

Bu sene gelinlik fiyatlarının 30 bin TL'den başladığı 200 bin TL'ye kadar çıktığı kaydedildi. Kiralamak istendiğinde ise modeline göre fiyatın 25 bin liradan başladığı belirtildi.

"TÜKETİCİ HAKLARINA UYGUN DEĞİL"

Bir yetkili "Siparişi verdikten sonra o deneme ücretlerini düşüyorlar ama çok doğru değil" derken Tüketiciler Birliği Federasyonu Başkanı Av. Bülent Deniz "Aslında bu uygulama ahlaki ve tüketici haklarına uygun değil.

Pantolon alırken tecrübe ve muayene etmek gibi bir hakkımızı kullanıp herhangi bir ücret ödemiyorsak mantığa pek oturmuyor" şeklinde konuştu.