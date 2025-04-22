Bilim insanları, farklı yaşlardan erkeklerin çeşitli sakal türleriyle düzenlenmiş fotoğraflarını kadın katılımcılara gösterdi. Kadınlardan, bu erkekleri hem çekicilik hem de güvenilirlik açısından değerlendirmeleri istendi.

Sonuçlar, özellikle genç erkeklerde hafif kirli sakalın hem çekiciliği hem de güven duygusunu artırdığını gösterdi. Ancak bu etkiler; yaşlı erkekler veya tam sakallı erkekler için geçerli olmadı.

Araştırmacıların, Acta Psychologica dergisinde yayımladıkları çalışmada şöyle yazıldı: "Sonuçlarımız genç erkeklerde hafif kirli sakalın, tam sakala göre daha fazla çekicilik sağladığını gösteren önceki araştırmalarla paralellik gösteriyor."

SAKAL VE GÜVEN İLİŞKİSİ

Sakalın erkeklerde baskınlık ve yetkinlik gibi özelliklerle bağlantılı olduğu daha önceki çalışmalarda ortaya konmuştu. Ancak sakalın güven duygusu üzerindeki etkisi bu araştırmayla ilk kez netleşti.

Çalışmada 171 katılımcıya, genç ve yaşlı görünümlü erkeklerin tıraşlı, hafif kirli sakallı veya tam sakallı hallerinin dijital olarak düzenlenmiş fotoğrafları gösterildi. Ardından katılımcıların her yüz tipine ne kadar güvendikleri, bir ekonomik oyun üzerinden ölçüldü.

Elde edilen bulgulara göre:

Genç erkeklerde hafif kirli sakal, algılanan çekiciliği artırdı.

Çekicilikteki bu artış, erkeklerin daha güvenilir görünmesine de yol açtı.

Ancak yaşlı erkeklerde sakalın bu etkisi gözlemlenmedi.

ERKEKLER İÇİN MAKYAJ ETKİSİ

Araştırmacılar, şu yorumu yaptı:

"Sakallar özellikle hafif kirli sakal formundayken, erkeklerin algılanan çekiciliğini artırarak adeta bir 'erkek makyajı' gibi işlev görüyor. Ancak bu etki yalnızca genç erkeklerde bu şekilde belirgin."

Çalışma ayrıca kamuya açık alanlarda, özellikle siyaset ve kurumsal ortamlarda, görünüşe dayalı güven algısının kullanılabileceğini vurguluyor. Ancak uzmanlar, işe alım, terfi veya kamu görevlerinde adayların yalnızca dış görünüşe dayalı olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin de altını çiziyor.