“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler, Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması… 20 yıldır aralıksız olarak Anadolu Hayat Emeklilik tarafından düzenleniyor.

İlgiyle takip ettiğim yarışmanın bu yılki sonuçları açıklandı. Seçilen karelerde yine kadınların hayata bakışını yansıtan ve insanı hikayenin içine çeken birbirinden çarpıcı fotoğraflar yer alıyor.

1-İlham Kazdal Bulmaca

‘BULMACA’ BİRİNCİ OLDU

İlham Kazdal “Bulmaca” adlı fotoğrafıyla birinciliğe layık görüldü. Ayşe Eslem Aydın “Rengarenk Gülümse” isimli eseriyle ikinci, Gülsün İnan ise “Momentum” adlı karesiyle üçüncü oldu. Afet Şener “Ateşle Dans”, Belma Arslan “Yokluk” ve Berrin Kahraman “Torakçılar” adlı fotoğraflarıyla Mansiyon ödülü almaya hak kazandı. Yarışmanın özel kategorilerinde ise Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü “İlk Buluşma” adlı eseriyle Canan Yıldırım Sayak’a verilirken; 20. Yıl Özel Ödülü “Dijital Çağ” fotoğrafıyla Pınar Ergül Bayram’a takdim edildi.

2-Ayşe Eslem Aydın Rengarenk Gülümse

İŞTE SEÇİCİ KURUL

Yarışmanın seçici kurulunda birbirinden değerli isimler yer aldı. İşte liste: Emeritus Prof. Güler Ertan, TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve fotoğrafçı Burak Şenbak, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı ve Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Öcal.

3-Gülsün İnan-Momentum

REKOR SAYIDA BAŞVURU

“Hayata Dair” temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl rekor sayıda başvuru yapılırken 2 bin 262 kadın fotoğrafçı, toplam 7 bin 615 eserle katıldı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında yürütülen ve 20 yılda 32 bini aşkın kadının 118 bini aşkın fotoğrafla katıldığı yarışmada değerlendirme süreci sonunda 46 eser ödül ve sergileme almaya hak kazandı.