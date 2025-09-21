Karaman'da takı ve kozmetik ürünleri satan bir mağazanın açılış kampanyası büyük ilgi gördü.
Fenari Mahallesi 9. Sokak'ta sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalık, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu ve sokak trafiğe kapandı.
Saat 11.00'de kepenklerin açılmasıyla birlikte özellikle kadınlar mağazaya girebilmek için birbirleriyle yarıştı. Yoğunluk kısa sürede kontrolden çıktı.
POLİSLER EZİLME TEHLİKESİ YAŞADI
Mağaza çalışanları kalabalığı kontrol altına almakta zorlanınca polis ekiplerinden destek istendi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, izdihamı önlemeye çalıştı. Bu sırada bir polis memuru kalabalığın arasında kalarak ezilme tehlikesi geçirdi. Güçlükle dışarı çıkan polis, vatandaşları geri çekilmeleri konusunda uyardı.