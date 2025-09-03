Jel manikürler dayanıklılığı ve haftalarca bozulmadan kalabilmesiyle uzun süredir kadınların popüler tırnak uygulamaları arasında yer alıyordu. Ancak yapılan son araştırmalar, trimetilbenzoyl difenilfosfin oksit (TPO) içeren ürünlerin doğurganlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koydu. Bu nedenle AB, söz konusu maddeyi "CMR 1B" katerogisine aldı; yani "kanserojen, mutajen ya da üreme sağlığına zararlı" maddeler sınıfına sokuldu.

BİLİM İNSANLARINDAN JEL OJE UYARISI

Nail Order adlı kuruluşun verilerine göre TPO, jel ojelerin tırnakta sertleşmesini hızlandıran bir fotobaşlatıcı. Manikür işlemini kolaylaştırması nedeniyle yıllardır tercih edilen bu madde, artık riskli kabul ediliyor.

Dermatolog Dr. Hannah Kopelman, Wellness Pulse'a yaptığı açıklamada kararın önleyici bir adım olduğunu vurguladı:

"AB bu yasağı ihtiyat gereği uyguluyor. Henüz insan üzerinde büyük ölçekli zararını kanıtlayan çalışmalar yok ancak potansiyel riskler sıkı bir düzenlemeyi gerekli kıldı."

Daha önce jel manikürlerde kullanılan UV ve LED lambaların UVA ışınlarına bağlı cilt kanseri riskini artırabileceği yönünde endişeler gündeme gelmişti.