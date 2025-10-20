Gucci’nin sahibi Fransız lüks grubu Kering, güzellik ve kozmetik birimini 4 milyar Euro (4,66 milyar dolar) karşılığında L’Oréal’e satmak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirketin yeni CEO’su Luca de Meo, satışın Kering’in borç yükünü azaltmak ve grubun odağını yeniden lüks moda markalarına çevirmek için stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Anlaşma kapsamında kozmetik devi L’Oréal, Kering’in prestijli parfüm markası Creed’i satın alırken, aynı zamanda Gucci, Bottega Veneta ve Balenciaga markaları altında yeni parfüm ve kozmetik ürünleri geliştirme hakkını 50 yıllık özel lisans ile elde edecek.

Gucci markasının mevcut parfüm lisansı halen Coty şirketinde bulunuyor. Analistlere göre, L’Oréal ile yapılan bu yeni lisans anlaşması 2028 yılında sona erecek mevcut sözleşmenin ardından yürürlüğe girecek.

Şirketin finansal açıdan zorlandığı bir dönemde gelen bu satış, Kering’in Haziran sonu itibarıyla 9,5 milyar Euro’ya ulaşan net borcunu ve buna ek olarak 6 milyar Euro’luk uzun vadeli kira yükümlülüklerini azaltma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÇİN PAZARINDAKİ DURGUNLUK GUCCİ'Yİ VURDU

Kering, son dönemde özellikle amiral gemisi markası Gucci’deki büyüme yavaşlamasıyla mücadele ediyor. Şirketin gelirlerini olumsuz etkileyen bu düşüşte, Çin pazarındaki talep daralması ve lüks tüketimdeki genel durgunluk belirleyici rol oynadı.