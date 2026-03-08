Taksim'de toplanan binlerce kadın, 19.30'da düzenlenecek 24'üncü "Feminist Gece Yürüyüşü" için çağrı yaptı. Kadınlar, eşitlik, çalışma hakkı ve özgürlük taleplerini dile getirmek üzere bir araya geldi.

Çağrının ardından İstanbul Valiliği, 8 Mart nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim istasyonunun ve Şişhane istasyonunun ise İstiklal Caddesi çıkışlarının kapatılmasına karar verdi.

Metrolar kapatılırken polisler ise caddelere barikatlar kurarak Taksim meydanını ve meydana çıkan sokakları kapattı. Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart için eylem ve etkinliklerin bir gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Polis, İstiklal Caddesi ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alarak caddeye çıkan sokakları tamamen kapattı. İstanbul Barosu ise kaymakamlığın yasaklamalarına karşı iptal davası açtı. Kadınlar yasaklara karşın Sıraselviler caddesinde toplanıp yürüyüşü gerçekleştirdi.

BAYRAKTAR'IN HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yürüyüş esnasında oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kadınlara yönelik hareketleri dikkat çekti. Bayraktar'a polis müdahalede bulundu. O anlar kameraya yansıdı.