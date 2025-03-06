Uzmanlar, psikolojik şiddetin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekerken, kadınların yaşadığı bu şiddetin çocuklardan sosyal hayata ve ekonomik üretkenliğe kadar birçok alanı olumsuz etkilediğini vurguluyor.

PSİKOLOJİK ŞİDDETİN ETKİLERİ BÜYÜK

Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Klinik Psikoloğu Nilsu Yavuzer, psikolojik şiddetin manipülatif, aşağılayıcı ve baskıcı davranışları içerdiğini belirterek, bu tür şiddetin fark edilmesinin zor olduğunu ancak bireyler üzerinde derin izler bıraktığını söyledi.

Yavuzer, "Psikolojik şiddet, aşağılanma, suçlama, aşırı eleştirme, tehdit, hakaret ve utandırma gibi eylemlerle kendini gösterir. Bu tür şiddete uzun süre maruz kalan bireyler, özsaygılarını kaybetmeye başlar, sosyal ilişkileri zayıflar ve zamanla hayattan izole olabilirler. Kadınlara yönelik psikolojik şiddet ise onları toplumsal yaşamdan dışlayarak cinsiyet eşitsizliğini daha da belirgin hale getirir" dedi.

Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün ulusal düzeyde yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de kadınların yüzde 43,9’u psikolojik şiddete maruz kalıyor. Uzmanlar, bu oranın psikolojik şiddetin en az fiziksel şiddet kadar ciddiye alınması gerektiğini gösterdiğini belirtiyor.

Psikolog Yavuzer, bu durumun altında yatan nedenleri şu şekilde sıralıyor:

“Toplumsal roller ve cinsiyet normları, ekonomik bağımlılık, kadın-erkek ilişkilerindeki güç dinamikleri ve psikolojik şiddetin toplumda normalleştirilmesi.”

Psikolojik şiddetin sadece maruz kalan bireyi değil, toplumu da etkilediğini belirten uzmanlar, özellikle annelerin yaşadığı psikolojik baskının çocukların gelişiminde olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade ediyor.

EV ORTAMINDA YAŞANAN GERGİNLİKLER ÇOCUKLARI DA ETKİLİYOR

"Anne ne kadar sağlıklı ve mutluysa, çocuk da o denli sağlıklı büyür. Ancak psikolojik şiddete maruz kalan anneler stres, kaygı, depresyon ve öfke patlamaları yaşayabilir. Bu da çocuklarıyla kurdukları bağı zedeler" diyen Yavuzer, ev ortamında yaşanan gerginliğin çocukları da etkilediğini belirtti.

Çocukların annelerinin mutsuzluğundan kendilerini sorumlu hissedebileceğine dikkat çeken Yavuzer, "Annenin yaşadığı olumsuzluklar, çocuğun ileriki yaşlarda sağlıksız ilişkiler kurmasına, kendini güvensiz ve kaygılı hissetmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Şiddetin her türüyle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Klinik Psikolog Yavuzer, psikolojik şiddetin de en az fiziksel şiddet kadar ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

"Öncelikle psikolojik şiddetin ne olduğu konusunda bilgilendirmeler yapılmalı ve olası sonuçları hakkında farkındalık artırılmalı. Somut izler bırakmasa da psikolojik şiddeti göz ardı etmemeliyiz. Toplum olarak birbirimize destek olmalı ve bu sorunla hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.