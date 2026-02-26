Yeşilçam’ın unutulmaz aktörü Kadir İnanır, eserlerinin dijital mecralarda ve televizyon kanallarında izinsiz kullanılmasına karşı açtığı hukuk savaşını kazandı. Arzu Film ve Topkapı Film’e karşı açtığı davada lehine sonuç çıkan İnanır'ın üç filmi, yapım şirketleri tarafından yayınlanamayacak.

ÜÇ FİLM ARTIK YAYINLANMAYACAK

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 1977 yapımı "İsyan" , 1986 yapımı "Seyyid" ile 1988 yapımı "72. Koğuş" filmlerinin yapım şirketleri Arzu Film ile Topkapı Film'in hukuka aykırı şekilde filmleri yayınladığına karar verdi.

Mahkemenin aldığı telif kararının emsal nitelikte olacağı değerlendirilirken, konuya ilişkin T24'e konuşan İnanır, “Emeğin ve mücadelenin değerini anlamak için iyi bir sonuç aldık diye düşünüyorum” dedi. İnanır, davayı açarken yaptığı ilk açıklamada da, emek sömürüsü ve meslek onuru için bir hak mücadelesi yürüttüğünü ifade ederek, Uzun yıllardır sinema ve televizyon sektörüne emek vermiş bir sanatçı olarak şunu açıkça ifade etmek isterim ki; açmış olduğum davalar, sadece şahsımı ilgilendiren bireysel hukuk mücadeleleri değildir. Bu davalar, aynı zamanda sektördeki tüm sanatçıların hak mücadelesidir" ifadelerini kullanmıştı.

HÜLYA KOÇYİĞİT'İN ŞİRKETİNE DE DAVA AÇTI



İnanır, geçtiğimiz yıl başrolünü üstlendiği birçok filmi, televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınladığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e de tazminat davası açmıştı.