İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart 2024'te rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti. Tedavinin iyi gitmesiyle İnanır 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılmış, 4 Nisan'da da taburcu edilmişti.

Geçen yıl ağustos ayında ise akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Kadir İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edilmişti.

Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural bu söylentiyi yalanlamıştı: "Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum."

Sağlığına kavuşup taburcu olduktan sonra bir fizik tedavi merkezinde yatan ve tedavisi hâlâ devam eden 75 yaşındaki sanatçıyı önceki gün DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ziyaret etti.

İnanır ile "barış süreci" hakkında sohbet eden Beştaş, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada şu notla paylaştı:

"Sevgili Kadir İnanır'ı ziyaret ettik. Sağlığının iyiye gittiğini memnuniyetle gördük. Barış özlemlerimizi konuştuk, muhabbet ettik."