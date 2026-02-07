İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart 2024'te rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti. Tedavinin iyi gitmesiyle İnanır yoğun bakımdan çıkarılmış, ardından taburcu edilmişti.

Daha sonra ise akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Kadir İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edilmişti.

Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural bu söylentiyi yalanlamıştı: "Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum."

Sağlığına kavuşup taburcu olduktan sonra bir fizik tedavi merkezinde haftanın 5 günü tedavi gören usta oyuncuya geçen gün anlamlı bir jest yapıldı.

Merkezin sahibi, Kadir İnanır'ın adını verdiği eğitim ve sinema salonunda bir yemek daveti organize etti. Davet, sanatçının Karadenizli iş insanı dostlarını bir araya getirdi.