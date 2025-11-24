Eski adı Twitter olan X'in son güncellemesinde devreye aldığı "Konum Özelliği" birçok hesapla ilgili çarpıcı bilgileri ortaya çıkardı.

Bunlardan biri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve laik Cumhuriyet'e düşmanlığıyla bilinen biyografisinde "Kadir Mısıroğlu'nun resmi sosyal medya hesabı" oldu.

Yaptığı tartışmalı açıklamalarla daha önce sık sık gündem olan Mısıroğlu'nun hesabındaki konum bilgisinin 'Birleşik Krallık' (İngiltere) olduğu ortaya çıktı.

"Üstad Kadir Mısıroğlu" isimli hesabının konum bilgisinin İngiltere çıkması sosyal medyada gündem oldu.

"Keşke Yunan kazansaydı" sözüyle de bilinen Kadir Mısıroğlu, 5 Mayıs 2019'da 86 yaşında ölmüştü.