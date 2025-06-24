KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
ESAS NO : 2025/163 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Kadirli Savrun Barajı Projesi İnşaatı için cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin aşağıdaki Esas sayılarında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.17/06/2025
Kamulaştırılan Taşınmazlar;
2025/163 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi,Avluk Köyü, 294 ada, 311 parsel,
2025/164 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Avluk Köyü, 294 ada, 312 parsel,
2025/165 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Avluk Köyü, 294 ada, 313 parsel,
2025/166 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Avluk Köyü, 294 ada, 314 parsel,
2025/167 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Avluk Köyü, 294 ada, 258 parsel,
2025/168 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, İlbistanlı Köyü, 225 ada, 40 parsel,
2025/169 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, İlbistanlı Köyü, 225 ada, 41 parsel,
2025/170 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, İlbistanlı Köyü, 225 ada, 42 parsel,
2025/171 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, İlbistanlı Köyü, 225 ada, 44 parsel,
2025/172 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, İlbistanlı Köyü, 225 ada, 39 ve 43 parsel,
2025/173 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Avluk Köyü, 294 ada, 2100 parsel,
2025/174 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Avluk Köyü, 294 ada, 257 parsel,
2025/175 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, İlbistanlı Köyü, 225 ada, 14 parsel,
2025/176 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, İlbistanlı Köyü, 223 ada, 34 parsel,
2025/177 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, İlbistanlı Köyü, 225 ada, 17 parsel,
2025/178 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, İlbistanlı Köyü, 225 ada, 35 parsel,
#ilangovtr Basın no ILN02246551