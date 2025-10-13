Sarı-lacivertli kulübün aldığı sürpriz kararın hemen sonrasında Meksikalı orta saha oyuncusu, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Terazi ve Siyah Kalp Emojisi Dikkat Çekti

Edson Alvarez’in yaptığı paylaşımda yalnızca terazi ve siyah kalp emojilerine yer vermesi, taraftarlar arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu paylaşım, futbolcunun kulüp kararına göndermede bulunduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

Paylaşımını Kaldırdı

27 yaşındaki futbolcu, gelen yoğun tepkilerin ardından söz konusu paylaşımını kısa süre içinde kaldırdı. Ancak paylaşımın yankıları kısa sürede dinmedi; hem taraftarlar hem de spor kamuoyu, Alvarez’in bu hareketini kadro dışı kararına bir tepki olarak değerlendirdi.