Seyir hızını birden 50 veya 82 kilometreye düşüren, bitiş noktası belli olmayan hız sınır bölgeleri belirleyen ve yerleşim yeri olmadığı halde hız sınırları getiren trafik levhaları, Karadeniz yolunda kaldırıldı.

Bazı yerlerde 82 olan hız sınırı da 110’a çıkarıldı. Düzene kavuşan yerler arasında, sürücülerin cezalardan yılıp seslerini duyurmak için Facebook grubu kurduğu Osmancık da var.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Ağustos 2024’te yayımlanan genelgeyle birlikte Türkiye genelinde trafik levhaları yeniden düzenlendi. Uygulamanın ardından 2 ay içinde yaklaşık 20 bin levha söküldü, birçok yolda hız limitleri güncellendi.

Karadeniz yolu da bu düzenlemeden payını aldı. Türkiye’nin en işlek güzergâhlarından biri olan yolda, sürücüleri cezaya düşüren karmaşık levhalar tek tek kaldırıldı.

KARADENİZ YOLUNDA SİSTEM SADELEŞTİ

Yıllardır aynı güzergâhta birden fazla hız sınırı uygulanıyor, sürücüler hangi noktada hızlarını artırabileceklerini kestiremiyordu.

Bazı yerlerde 110’dan bir anda 50’ye düşen hız tabelaları nedeniyle binlerce kişi cezaya maruz kalıyordu. Yeni düzenleme ile bu karışıklık ortadan kaldırıldı.

Yerleşim yeri olmayan alanlardaki hız sınırı levhaları iptal edildi, görünürlüğü düşük ve gereksiz levhalar kaldırıldı. Artık sürücüler net ve tek bir hız sınırına tabi.

HIZ LİMİTLERİ ARTIRILDI, LEVHALAR AZALDI

Çerkes de yerleşim yoğunluğu nedeniyle hız limitleri 82 olarak korunurken, Atkaracalar’da 82 olan limit 110’a çıkarıldı. Yol boyunca birkaç ev bulunan yerleşim yerlerindeki hız sınırı bölgeleri tamamen iptal edildi, levhalar kaldırıldı.

Karadeniz yolu boyunca yapılan bu düzenlemeyle birlikte hız limitleri, bölgenin yerleşim yoğunluğuna göre yeniden ayarlandı.

Küçük yerleşimlerde artık hız düşüren tabelalar bulunmuyor. Böylece hem yol güvenliği sağlandı hem de sürücüler için daha akıcı bir trafik ortamı oluşturuldu.

OSMANCIK’TA YENİ DÜZEN

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul Tosya yönündeki hız sınırı limitleri yeniden düzenlendi, bu bölgedeki birçok hız sınırı bölgesi iptal edildi... Tosya merkezinde hız sınırı yine 82 kilometre olarak korundu.

Radar cezalarıyla sık sık gündeme gelen Osmancık’ta da büyük değişiklik yapıldı.

Yaya geçitleri yeniden planlandı, bazıları tamamen kaldırıldı. Samsun–Osmancık yönündeki 82 kilometrelik hız sınırı iptal edildi. Artık sürücüler, şehir dışına çıktıklarında bir anda 50 kilometreye düşen tabelalarla karşılaşmıyor.

KAMERA SİSTEMLERİNE DE DÜZENLEME GELDİ

Osmancık’ta neredeyse her kavşakta 2 adet trafik kamerası bulunuyor… Bu kamera sistemleri, geçmişte çıkartılan bir düzenleme ile özel şirketler tarafından kuruldu.

Şirketler, altyapıyı kurmaları karşılığında trafik cezalarından gelir elde ediyordu. Bu gelir belediyelere de dağıtılıyordu.

Osmancık Belediyesi’nin geçmişte radar sistemlerinden 3 ayda 17 milyon 535 bin lira gelir elde ettiği açıklanmıştı. Yeni uygulamayla cezaya dayalı gelir modeli yeniden gözden geçirildi.

Amaç, cezaları bir gelir kapısı olmaktan çıkarıp trafiğin güvenliğini artırmak.

SÜRÜCÜLERİN SESİ DUYULDU

Osmancık’tan geçip ceza yiyenler ise seslerini duyurmak için Facebook hesabı oluşturmuştu.

Yıllardır sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan sürücüler, yapılan düzenlemeyi memnuniyetle karşıladı.

Artık sürücüler, ne zaman hız düşürmeleri gerektiğini net biçimde biliyor. Bu sayede, haksız cezaların önüne geçilmesi hedefleniyor.