Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre olay, Mankhurd bölgesindeki bir kızarmış tavuk dükkânının yakınında meydana geldi. İddiaya göre Pawar, aralarında daha önceden husumet bulunan üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri, elindeki palayı Pawar’ın başının sol kısmına saplarken, diğer iki kişi genç adamı yumruk ve tekmelerle darbetti.

HASTANEYE MOTOSİKLETLE GÖTÜRÜLDÜ

Ağır yaralanmasına rağmen bilincini kaybetmeyen Pawar, bir arkadaşının motosikletiyle hastaneye götürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, genç adamın kafasında hâlâ pala saplı halde hastane koridorlarında yürüdüğü ve çevredeki insanların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

‘HAYATTA KALMASI MUCİZE’

Mumbai’deki Sion Hastanesi Nöroşirürji Bölümü Başkanı Dr. Batuk Diyora, Pawar’ın hayatta kalmasını “mucize” olarak değerlendirdi. Ameliyata alınan Pawar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diyora, palanın deri, kas, kafatası ve beyin zarını geçerek üç santimetreden fazla içeri girdiğini ancak beynin kritik bölgelerine zarar vermediğini belirtti. Pawar’ın konuşma ve motor fonksiyonlarının normal kaldığı, telefonunu kullanabildiği ve çevresiyle iletişim kurabildiği ifade edildi.

UZUN BEKLEME SÜRESİ ELEŞTİRİSİ

Ailesi ise tedavi öncesinde yaşanan uzun bekleme süresi nedeniyle hastane yönetimini eleştirdi. Polis, saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen üç şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay, son dönemde Mumbai’de artış gösteren bıçaklı saldırılar nedeniyle kamu güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.