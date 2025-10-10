Yüksek enflasyon karşısında menü fiyatlarına zam üstüne zam yapan restoran ve kafeler, şimdi de tepki çeken bir uygulamaya başladı.

İstanbul başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu şehirlerde birçok kafe ve restoran, 'taksimetre' uygulamasına başladı. İşletmeye gelen müşterilerin masalarına 30 dakikada bir yeni sipariş vermesi şart tutulurken, bu zorunluluğu yerine getirmeyen müşterilerden ise yarım saatte bir 'işgal bedeli' adı altında 50 TL ücret alınmakta.

'UYGULAMAYI ŞİKAYET EDİN'

Odatv’ye konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, söz konusu uygulamanın tüketici hukukuna aykırı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Son dönemde bazı kafelerde ‘taksimetre’ veya ‘masa işgali’ adı altında ücret talep edilmesi, tüketici hukukuna açıkça aykırı bir uygulamadır. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre, tüketiciye herhangi bir hizmet sunulmadan bedel talep edilemez. Bu tür uygulamalar, haksız ticari uygulama kapsamındadır ve tüketicinin ekonomik davranış biçimini bozmaya yöneliktir.

Bir işletme, oturmakla birlikte herhangi bir sipariş verilmediği halde ‘masa ücreti’ istiyorsa, ortada sunulmuş bir hizmet yoktur. Dolayısıyla bu bedel hukuken geçerli değildir. Ayrıca, bu tür ücretlendirmelerin tüketiciye önceden açık, anlaşılır ve görünür şekilde bildirilmemesi de mevzuata aykırıdır. Menüde veya girişte küçük puntolarla yazılmış ifadeler bilgilendirme sayılmaz; tüketicinin onayı olmadan böyle bir bedel tahsil edilemez."

'KESİNLİKLE ÖDEME YAPMAYIN'

"TÜKODER olarak, işletmelerin ticari kaygılarla tüketicinin özgür alanını daraltan, hizmete erişim hakkını kısıtlayan bu uygulamalardan vazgeçmeleri gerektiğini vurguluyoruz. Sosyal yaşamın parçası olan kafeler, tüketicinin nefes aldığı kamusal alanlardır; oturulan her masa ticari meta değil, toplumsal paylaşım alanıdır. Ticaret Bakanlığı ve yerel idarelerin bu tür 'masa ücreti' uygulamalarını denetlemesini, vatandaşlarımızın da böyle bir durumla karşılaştıklarında bedeli ödememelerini ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz. Tüketiciye hizmet sunulmadan ücret talep edilmesi, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz.”