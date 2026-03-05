Kafkasya’nın kalbinde, Aras Nehri’nin iki yakasında sessizlik yerini palet seslerine bıraktı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri birliklerin, İran sınırına yönelik başlattığı "dev yığınak" operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Gelen bilgilere göre, sevkiyat sadece birkaç taburla sınırlı değil; askeri hiyerarşinin en üst düzey birimleri de bölgeye intikal etmiş durumda.

SINIRDA ÇELİK DUVAR: TANKLAR VE ZIRHLILAR MEVZİLENİYOR!

OC Media’nın raporlarına yansıyan ve yerel halk tarafından kaydedilen çarpıcı detaylar, durumun vahametini ortaya koyuyor:

Azerbaycan’ın en modern tank taburları ve zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), İran sınırına paralel stratejik tepelere yerleştirilmeye başlandı. Bazı bölgelerde tankların namlularının sınıra doğru çevrildiği iddia ediliyor.

Operasyonel kabiliyeti yüksek komando birliklerinin ve "sınır muhafızları" yerine doğrudan düzenli ordu birliklerinin hat boyuna dizilmesi, durumun rutin bir önlemden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor.

Sevkiyat konvoylarında sadece zırhlı araçlar değil, aynı zamanda mobil sahra hastaneleri, mühimmat kamyonları ve yakıt ikmal araçlarının da olması, ordunun bölgede "uzun süreli ve kalıcı" bir pozisyon aldığını kanıtlıyor.

"ÇATIŞMA RİSKİ HİÇ BU KADAR YÜKSEK OLMAMIŞTI"

Bölgeyi yakından takip eden uzmanlar, Azerbaycan ordusunun bu hamlesinin bölgedeki jeopolitik gerilimin bir yansıması olduğunu vurguluyor. Raporlara göre, sınır hattındaki hareketlilik sadece karayla sınırlı değil; bölge hava sahasında da insansız hava araçlarının (İHA) devriye uçuşları sıklaştı. Yerel kaynaklar, gece boyunca askeri uçakların ve helikopterlerin sınır bölgesine lojistik destek taşıdığını bildiriyor.

Azerbaycan'ın bu askeri hamlesi, sınırın her iki tarafında da nefeslerin tutulmasına neden oldu. Sosyal medyaya yansıyan ve bölge kaynaklarınca doğrulanan görüntüler askeri konvoyların sınır boyunca kilometrelerce uzandığını gösteriyor. Özellikle stratejik geçiş noktalarına, ağır silahlarla stratejik noktalarda askeri tahkimatın yoğunlaştırıldığı gözlendi.