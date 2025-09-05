CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ve il yönetiminin görevden alınması, Gürsel Tekin'in ise kayyum olarak atanmasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TEKİN GELECEK DEMİŞTİ

Son olarak Gürsel Tekin, pazartesi günü İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini belirtmiş, ardından beraberinde yer alacak isimlere ilişkin, "Yanımda daha önceki il başkanlarımız Ali Özcan, Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Canan Kaftancıoğlu ve ben olacağım, hep birlikte gideceğiz" demişti.

Tekin ayrıca Kaftancıoğlu'nun gitmesinin kesin olup olmadığı yönündeki soruya ise, Kaftancıoğlu'nun çok yakın bir akrabasının Ordu'da ciddi bir rahatsızlık içerisinde olduğu, Kaftancıoğlu'nun da Ordu'da olduğu, eğer hastalık nedeniyle ciddi bir sorun olmazsa Kaftancıoğlu'nun da pazartesi günü il binasına gideceğini yanıtını vermişti.

KAFTANCIOĞLU CEPHESİ: 'ASILSIZDIR'

Canan Kaftancıoğlu'nun basın danışmanı Can Poyraz, Kaftancıoğlu'nun pazartesi günü Gürsel Tekin ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına yürüyeceğine yönelik iddiayı kesin bir dille yalanlayarak, "Canan hanımın pazartesi günü Gürsel Tekin ile birlikte CHP İstanbul İl Binası'na hareket edeceği iddiası tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.