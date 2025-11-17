Ekonomide olumsuz tablo daha da derinleşirken özellikle çocukların tükettiği kağıt helva ve şekerleme ürünlerinin öncüsü konkordato sürecine girdi.

"Belkos" markasıyla Türkiye'de kağıt helvanın öncü firmalarından biri olan Şükreden Gıda için konkordato başvurusunda bulunuldu.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete daha önce tanınan geçici mühletlerin ardından bir yıllık kesin koruma verildi.

Mahkeme aynı zamanda şirketin mali yapısının yakından takip edilmesi için iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına da hükmetti.

Şirket için bir yıl sonraki kritik duruşma öncesi; nihai rapor sunulmasına da karar verildi.

İlan metnine göre, Şükreden Gıda'ya açılan konkordato davası Fiskobirlik tarafından talep edildi.

1980'Lİ YILLARDAN BERİ ÜRETİM YAPIYOR

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1980'lerde kağıt helva üretimi yapan firma yıllar içinde ürün gamına krokan, cezerye ve bar grubu ürünlerini de ekledi.