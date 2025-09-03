Cho'nun laboratuvarı, bilimsel cihazlar ve hummalı çalışma ortamıyla sıradan bir araştırma merkezi gibi görünse de laboratuvar önlüklerine sinmiş turuncu-sarı lekeler alışılmadık bir çalışmaya işaret ediyor. Bu lekeler, ağaçlardan ve otlardan salınan mikroskobik polen taneciklerinin izleri.

POLENİN SERT DIŞ KABUĞU YUMUŞATILIYOR

Polenin sert dış kabuğu, “bitki dünyasının elması” olarak da anılan sporopollenin adlı bir biyopolimerden oluşuyor. Cho ve ekibi, bu kabuğu yumuşatmak için 80 °C’de potasyum hidroksit çözeltisi içinde işleme tabi tutuyor. Bu işlem sonucunda, daha önce mermer gibi sert olan polen taneleri, Play-Doh benzeri yapışkan bir mikrojele dönüşüyor.

Mikrojel, kurutularak esnek kâğıt veya film haline getirilebiliyor. Bu film, dış etkenlere karşı duyarlılığıyla dikkat çekiyor. pH ve nem değişikliklerine tepki verebilen yapı, akıllı sensörler veya sağlık takip cihazları gibi pek çok teknolojik alanda kullanılabilecek potansiyele sahip.

YAZILABİLİR VE YIKANABİLİR POLEN KÂĞIDI

Cho'nun laboratuvarında geliştirilen polen bazlı kâğıt, yazdırılabilir özelliğe sahip. Bu da onu geleneksel kâğıda alternatif olarak öne çıkarıyor. Üstelik bu kâğıt, basit bir alkali yıkama işlemiyle temizlenerek tekrar kullanılabiliyor. Geleneksel kâğıt üretiminin litrelerce su harcadığı düşünüldüğünde, bu yöntemin çevre açısından daha sürdürülebilir olduğu vurgulanıyor.

DOKU MÜHENDİSLİĞİ VE PETROL TEMİZLİĞİNE DE ÇÖZÜM OLABİLİR

Dondurularak kurutulan mikrojel, gözenekli bir süngere dönüşüyor. Bu süngerler; doku mühendisliği, kanamayı durdurma veya petrol sızıntılarını emme gibi çeşitli uygulamalarda değerlendirilebilir.

Araştırmalar, polenin yalnızca bitki döllenmesinde değil, insan yaşamını kolaylaştıracak teknolojilerde de kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Üstelik arıcılık yoluyla bolca elde edilebilen bu kaynak, ağaç ya da deniz canlılarını yok etmeden kullanılabiliyor.

HALA PAZARLAMAYA UZAK AMA UMUT VADEDİYOR

Araştırmacılar, piyasaya sürülmeden önce bazı zorlukların öngörülmesi ve çözülmesi gerektiğini kabul ediyor. Ancak polenin çevresel etkisi oldukça düşük. Araştırmacılar, "Ne bitkiyi yok ediyoruz, ne de çiçeği" diyor. Bu da poleni, geleceğin çevre dostu ham maddelerinden biri yapabilir.