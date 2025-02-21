İstanbul'da aralıklarla yağan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışının etkili olduğu Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde yokuştan inmek isteyen araç kayarak duran taksiye çarptı. Maddi hasar meydana gelen kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Diğer yandan gece saatlerinde birçok sürücü karla kaplı cadde ve sokaklarda yolda kaldı. Bazı araçlar vatandaşların yardımıyla trafikte ilerledi.

KARLI KAPLI YOLDA DRİFT ATTI

Diğer yandan Kağıthane Hamidiye Mahallesinde gece boyunca kar yağmaya devam etti. Kar yağışı sırasında bir araç sürücüsü drift attı. O anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Levent Konaklar mahallesinde ise, karla kaplı yolda kalan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar ana yola çıkmaya çalışan sürücünün aracını uzun süre itti. Bir motosikletli ise garajdan çıktığı sırada kaza yaptı. Manevra yaparken karlı yolda dengesini kaybeden sürücünün motosikleti yan yattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.