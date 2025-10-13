Mısır'ın başkenti Kahire'de büyük bir patlama gerçekleşti. Patlamanın tam yeri henüz bilinmiyor.

Patlamanın şiddeti binaları sarstı. Büyük bir duman bulutu göğe doğru yükseldi. Patlamanın, mühimmat sebebiyle olduğu tahmin ediliyor.

Görgü tanıkları, yakınlardaki binaların camlarının kırıldığını ve yerin sarsıldığını aktardı. Mısır makamları ise olayın "inşaat sebebiyle olduğunu, saldırı olmadığını" yazdı.

Ancak patlama sahasından gelen görüntü bu açıklamaya gölge düşürdü. Patlama sonucu çıkan yangın, patlamanın kontrollü olmadığı izlenimini verdi.

Bu esnada Türkiye dahil 22 ülkenin lider, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrine Gazze'nin geleceğini konuşmak için toplandı. Patlamanın toplantıyla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.