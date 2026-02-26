Türkiye'yi ağlatan haber Balıkesir’den önceki gece yarısı geldi. 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan görev uçuşu için havalanan F-16 savaş uçağıyla saat 00.56’da irtibat kesildi. Bir süre sonra uçağın İzmir-İstanbul otoyolu Balıkesir Karesi ilçesi Naipli köyü mevkiinde düştüğü belirlendi. Uçağın düşüşünü kaydeden bazı görüntülere göre düşme anında büyük bir patlama meydana geldi.



Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Yürekleri dağlayan kazanın nedeninin kaza kırım ekibinin yapacağı inceleme sonrası belirleneceği açıklandı. Kazayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.



SON ANA KADAR UÇAĞINI KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ



Sabah'ın haberine göre şehit pilotun uçağın düşmesinden saniyeler önce uçağı tahliye ettiği, ancak paraşütün, zemine yakın bir mesafede açılması nedeniyle havayla dolmadığı anlaşıldı. Kahraman Pilot Bolat'ın uçağı son ana kadar kontrol etmeye çalıştığı ve oldukça işlek olan otoyola düşmemesi için çabaladığı değerlendiriliyor. Uçağın, otoyola 10 metre kala düşmesi aynı zamanda büyük bir faciayı engelledi.







İlk incelemelerin ardından pilot Bolat'ın uçuş esnasında 'uçucu vertigosu' olarak bilinen uzaysal dizoryantasyona yakalandığı ve uçağın pozisyonunu, uçağın yeryüzüne göre mesafesini algılamakta zorlandığı değerlendiriliyor. Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda şehit pilot için tören düzenlendi. Törene katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve 10 yaşındaki kızı Nil Bolat'a taziyelerini iletti. Şehidin kızı Nil Bolat tören boyunca gözyaşı döktü. Tören sırasında iki F-16 uçağı şehide saygı uçuşu yaptı. Şehidin naaşı, memleketi İzmir'de Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze töreni sonrası Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

TABUTU TÜRK BAYRAKLARINA SARILDI



Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayınladı. Bu arada şehit Bolat için askeri tören düzenlendi. 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı’nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Şehit pilotun naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşındı. Törende eşi, annesi, kızı ve silah arkadaşlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.







Şehidin naaşı, memleketi İzmir’de Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi’nde kılınan ikindi namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



9. Ana Jet Üssü’nde düzenlenen törende derin acı vardı. Şehit eşi kızına sarılarak ağladı. Haber verilmesinin ardından Şehit Hava Binbaşı Bolat’ın babaocağı da (sağda) Türk bayraklarıyla donatıldı.